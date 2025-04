Mali: Parteien beklagen Auflösung

Bamako. Eine Koalition aus rund 100 politischen Parteien hat der Regierung des westafrikanischen Landes vorgeworfen, ihre Auflösung anzustreben, wie Africa News am Montag mitteilte. Demnach haben die Parteien am Sonnabend auf einer Konferenz in Bamako die Verschiebung geplanter Konsultationen zur Verabschiedung eines Regelwerks für politische Parteien gefordert. Im Rahmen dieser Beratungen soll auch die Möglichkeit erörtert werden, die Anzahl der Parteien zu reduzieren oder sogar die Entscheidung zu treffen, sie vollständig aufzulösen, um so »politische Stabilität« im Land zu erreichen. (jW)