Frankreich: Festnahme nach Bluttat in Moschee

Paris. Nach der Tötung eines Gläubigen in einer französischen Moschee am Sonntag hat es den Behörden zufolge eine Festnahme gegeben. Der zunächst flüchtige Verdächtige habe sich in Italien der Polizei gestellt, teilte der Staatsanwalt der südfranzösischen Stadt Alès, Abdelkrim Grini, am Montag gegenüber dem Sender BFM-TV mit. Frankreich werde umgehend die Auslieferung in die Wege leiten. Eine islamfeindliche Haltung gelte als der wahrscheinlichste Hintergrund des Mordes. Allerdings könnten auch Motive wie der Versuch, durch die Tat Bekanntheit zu erlangen, eine Rolle gespielt haben. (Reuters/jW)