LNG-Schiff: Umwelthilfe für Stillegung

Berlin. Am Montag sollte ein zweites Spezialschiff zur Umwandlung von Flüssigerdgas (LNG) in Erdgas in Wilhelmshaven ankommen – die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb die Stillegung des ersten dort eingesetzten Schiffes. »Jetzt gibt es erst recht keinen Grund mehr, die besonders umweltschädliche ›Esperanza‹ am Netz zu lassen«, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Demnach verschmutzt das Schiff das Wattenmeer und ist nicht ausreichend ausgelastet. (AFP/jW)