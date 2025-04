Rechte Chats: Polizist wieder im Dienst

Wiesbaden. Ein 2022 nach der Entdeckung von mutmaßlich neonazistischen Polizeichats in Hessen vorläufig suspendierter Polizist darf wieder arbeiten. Seine Suspendierung wurde ausgesetzt, wie das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Montag mitteilte. Demnach lässt sich eine »verfassungsfeindliche Gesinnung« derzeit nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit feststellen. Der Mann war an mehreren Chats unter Polizisten in Hessen beteiligt, in denen rassistische, menschenverachtende und gewaltverherrlichende Inhalte geteilt worden sein sollen. (AFP/jW)