Polizeischüsse: Neue Behörde gefordert

Oldenburg. Nach dem Tod eines jungen Mannes in Oldenburg durch Polizeischüsse werden vermehrt Konsequenzen gefordert. »Erste Anhaltspunkte lassen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns aufkommen«, sagte die Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor am Montag dem Tagesspiegel. Wünschenswert sei es, »eine unabhängige Behörde neben der Staatsanwaltschaft mit der Aufklärung zumindest mitzubetrauen«. Die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) sprach sich für »eine wirklich unabhängige Ermittlungsbehörde mit umfassenden Befugnissen« aus. Widerspruch kam von der CDU und der Gewerkschaft der Polizei. (dpa/jW)