Ost-Grüne wollen mehr Einfluss

Berlin. Grünen-Politiker aus den ostdeutschen Ländern fordern eine gewichtigere Rolle für ostdeutsche Abgeordnete in der Bundestagsfraktion. »Es reicht nicht, den Osten zu besuchen. Man muss ihn mitentscheiden lassen«, heißt es in einem Schreiben an die Grünen-Abgeordneten, das dpa am Montag vorlag. Es brauche Gesichter, die für bündnisgrüne Politik im Osten stünden. Unterzeichnet ist das Schreiben unter anderem von den Landesvorsitzenden der Grünen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Die Grünen haben bei Wahlen in Ostdeutschland zuletzt stetig schlechter abgeschnitten; in Thüringen und Brandenburg flogen sie 2024 aus den Landtagen. (dpa/jW)