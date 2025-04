Ökonomen sehen hohes Risiko für US-Rezession

New York. Die aggressive US-Zollpolitik wird Ökonomen zufolge zu einer deutlichen Abkühlung der US-Konjunktur führen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft in den nächsten zwölf Monaten sehen sie inzwischen bei 45 Prozent, ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage von Reuters unter Volkswirten von mehr als 100 Banken und Finanzhäusern. Im März lag der Wert noch bei 25 Prozent. »Die Stimmung ist derzeit unglaublich schlecht«, sagte ING-Chefvolkswirt James Knightley. »Preise, Arbeitsplätze und Wohlstand arbeiten alle gegen die Verbraucher. Das ist eine ziemlich toxische Kombination.« (Reuters/jW)