Israel bombardiert Libanons Hauptstadt

Beirut. Israel hat am Sonntag erneut ein Gebiet im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut beschossen. Zur Begründung gab die israelische Armee am Abend an, dass dort Präzisionswaffen der Hisbollah gelagert worden seien. Auf Aufnahmen war zu sehen, wie gewaltige Rauchwolken aufsteigen. Israel hatte etwa eine Stunde vor dem Bombardement die Bewohner des Viertels zur Evakuierung aufgefordert. Libanons Präsident Joseph Aoun forderte die USA und Frankreich als Garanten des im November geschlossenen Waffenstillstandsabkommens mit Israel auf, das Nachbarland zur Einstellung seiner Angriffe zu zwingen. (Reuters/jW)