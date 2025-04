Gaza: Akute Lebensgefahr für Kinder und Schwangere

Tel Aviv. Die Hilfsorganisation Care warnt vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen. »Hunger, Tod und Verzweiflung breiten sich täglich weiter aus«, hieß es in einer Mitteilung der 1945 in den USA gegründeten Organisation, die sich vor allem für Armutsbekämpfung einsetzt. »Besonders schwangere Frauen und Kinder schweben in akuter Lebensgefahr.« Israel hat Anfang März alle Grenzübergänge für Hilfslieferungen geschlossen. Jolien Veldwijk, die bei Care für die Palästinensergebiete zuständig ist, sagte: »Unsere Teams berichten täglich von einer dramatischen Verschlechterung.« Lkws voller Hilfsgüter seien beladen, aber ohne offene Grenzen könne die Organisation nichts tun. Care fordere dringend eine neue Waffenruhe und humanitäre Zugänge. Seit Oktober 2023 wurden laut der Gesundheitsbehörde in Gaza mehr als 52.300 Menschen getötet. (dpa/jW)