Iran meldet komplexenCyberangriff

Teheran. Der Iran hat nach eigenen Angaben am Sonntag eine der komplexesten Cyberattacken in der Geschichte des Landes abgewehrt. Das teilte der stellvertretende Minister für Telekommunikation, Behsad Akbari, am Montag auf X mit. Akbari nannte keine Details und erklärte lediglich, dass »vorbeugende Maßnahmen« getroffen worden seien. In der Vergangenheit hatte Israel immer wieder Cyberattacken auf den Iran vollzogen. Nach der verheerenden Explosion im wichtigsten Containerhafen des Iran meldete sich am Montag Innenminister Eskandar Momeni zu Wort. Die Explosion sei durch »Fahrlässigkeit« ausgelöst worden, sagte er im staatlichen Fernsehen. Mindestens 46 Menschen starben, mehr als tausend wurden verletzt. Die New York Times berichtete am Sonntag, eine Chemikalie zur militärischen Nutzung sei explodiert, was der Iran dementiert. (AFP/jW)