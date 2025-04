Haus auf Sylt: Horrende Quadratmeterpreise

Hamburg/Sylt. Die Immobilienpreise an der deutschen Nord- und Ostseeküste ziehen wieder deutlich an. Vor allem jene, die etwa auf den nord- oder ostfriesischen Inseln in der Nordsee ein Haus suchen, müssen tief in die Tasche greifen, berichtete dpa am Sonnabend gestützt auf den jüngsten Küstenreport der Maklerfirma Von-Poll-Immobilien. Hauptverantwortlich für die hohen Preise ist die Insel Sylt, die seit jeher zu den teuersten Regionen Deutschlands zählt. Dort stiegen die Preise den Angaben zufolge um 5,3 Prozent. Ein Quadratmeter Wohnfläche kostete im Schnitt 14.597 Euro. (dpa/jW)