Klima: Wenig Priorität bei Beschäftigten

Berlin. Die Sorge vor der Klimakrise spielt einer Umfrage zufolge bei Beschäftigten nur noch eine untergeordnete Rolle, berichtete dpa am Sonntag. Lediglich gut jeder zehnte Befragte sieht es als das dringendste gesellschaftliche Problem an, Klimaschutzziele zu erreichen. Durchgeführt hat die Umfrage das Wittenberg-Zentrum für globale Ethik (WZGE) im Auftrag der Unternehmensstiftung des Energiekonzerns Eon. Stattdessen rücken Gesellschaftsthemen wie soziale Ungleichheit (17 Prozent), Arbeitsplätze (15 Prozent) und geopolitische Konflikte (14 Prozent) in den Vordergrund. (dpa/jW)