Verdi: Besserer Arbeitsschutz bei Psychostress

Berlin. Verdi warnt vor psychischer Belastung am Arbeitsplatz und dringt auf besseren Schutz. In Deutschland gebe es zwar rückläufige Zahlen bei den Arbeitsunfällen, allerdings spiele »psychische Belastung eine immer größere Rolle am Arbeitsplatz« und müsse »bei der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz stärker berücksichtigt werden«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Rebecca Liebig vor dem Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am Montag. Psychosoziale Risiken wie arbeitsbedingter Stress gehörten zu den häufigsten, jedoch am wenigsten regulierten Berufsgefahren, so Liebig. (AFP/jW)