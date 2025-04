RWE-Konzern stoppt US-Aktivitäten

Düsseldorf. Der Energiekonzern RWE hat seine Aktivitäten im Bereich Offshorewindenergie in den USA angesichts der regulatorischen Unsicherheiten durch die neue Regierung von Präsident Donald Trump auf Eis gelegt. »In den USA, wo wir unsere Offshoreaktivitäten vorerst gestoppt haben, entwickelt sich unser Geschäft mit Onshorewind, Solarenergie und Batteriespeichern bisher sehr dynamisch«, sagte Vorstandschef Markus Krebber laut dem am Freitag vorab veröffentlichten Redetext für die online stattfindende Hauptversammlung am 30. April. (Reuters/jW)