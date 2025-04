China setzt weiter auf Erneuerbare

Beijing. Die Volksrepublik China hat beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger nach eigenen Angaben einen Meilenstein erreicht: Im ersten Quartal habe die installierte Leistung von Wind- und Solarkraftanlagen erstmals die von Verbrenneranlagen, also mehrheitlich Kohlekraftwerken, überstiegen, erklärte die chinesische Energieagentur am Freitag. Präsident Xi Jinping hatte am Mittwoch versichert, dass sein Land beim Kampf gegen den Klimawandel nicht nachlassen werde, »ganz gleich, wie sich die internationale Lage entwickelt«. (AFP/jW)