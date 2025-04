Myanmar: EU verlängert Sanktionen

Brüssel. Die EU hat ihre Sanktionen gegen die Regierung in Myanmar um ein Jahr verlängert. Die Entscheidung sei auf Grundlage der jährlichen Überprüfung »der restriktiven Maßnahmen und in Anbetracht der anhaltend ernsten Lage« in dem südostasiatischen Land gefallen, erklärte der Rat der EU am Freitag. Derzeit bestehen demnach Sanktionen gegen 106 Menschen und 22 Institutionen in Myanmar. (AFP/jW)