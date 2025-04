Russland: General bei Anschlag getötet

Moskau. Bei einem Bombenanschlag im Moskauer Vorort Balaschicha ist laut russischen Behörden am Freitag Generalleutnant Jaroslaw Moskalik getötet worden. Der leitende Mitarbeiter des russischen Generalstabs sei bei der Explosion eines Autos ums Leben gekommen, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Die Detonation sei demnach durch einen selbstgebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, sprach von einem »terroristischen Anschlag« vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine.(dpa/jW)