Italien feiert Sieg über Faschismus

Rom. Italien hat am Freitag an die Befreiung vom Faschismus vor 80 Jahren erinnert. Am 25. April 1945 hatte der bewaffnete Aufstand zur Befreiung von über 200 Städten Norditaliens von der Besatzung der Hitlerwehrmacht und der Mussolini-Faschisten begonnen. Staatspräsident Sergio Mattarella legte zum Gedenken an die Opfer des Widerstandskampfes in Rom einen Kranz nieder. In Mailand und Rom fanden Militärparaden statt. Dort, wie auch in weiteren Städten, wurden gleichzeitig Demonstrationen und Kundgebungen des Partisanenverbandes ANPI, linker Parteien und Gruppen sowie der Gewerkschaften abgehalten. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, kam es dabei unter anderem in Rom und Turin zu Zusammenstößen der Polizei mit Demonstranten.