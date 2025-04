Athen lehnt Rücknahme Geflüchteter ab

Athen. Die griechische Regierung hat am Freitag deutlich gemacht, dass sie Geflüchtete, die zunächst in Griechenland Asyl beantragt und dann in Deutschland einen weiteren Antrag gestellt haben, nicht zurücknehmen will. Wie Migrationsminister Makis Voridis dem Sender Skai erklärte, sei dies gegenwärtig ausgeschlossen. »Solange es keine gerechte Lastenverteilung in der EU gibt, werden wir keine Rückführungen akzeptieren«, sagte Voridis. Sollte es Ersuche Berlins geben, werde Athen diese zwar genau prüfen. Aber: »Wir werden einem solchen Antrag nicht besonders offen gegenüberstehen.« (dpa/jW)