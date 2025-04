Trump erwartet Deal mit Iran

Dubai. US-Präsident Donald Trump zeigt sich nach zwei Verhandlungsrunden mit dem Iran zuversichtlich, dass eine Einigung über das Atomprogramm der Islamischen Republik gelingt. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Time Magazine zeigte er sich zudem zu einem Treffen mit »Revolutionsführer« Ali Khamenei bereit. Diesen Sonnabend sollen sich die Chefunterhändler in Oman zum dritten Mal treffen und Umrisse eines Abkommens erörtern. Die USA wollen mit den Verhandlungen verhindern, dass der Iran Atombomben entwickelt. Die Regierung in Teheran verneint derartige Absichten. (Reuters/jW)