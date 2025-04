Türkei: Teilverbot von Bauchgeburten

Istanbul. Die Türkei hat ein Verbot für geplante Kaiserschnittgeburten ohne medizinische Notwendigkeit in privaten Kliniken verhängt. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte am Wochenende eine entsprechende Verordnung im Amtsblatt. In dem Plan steht, mit der Verringerung der Bauchgeburten wolle man dafür sorgen, »normale Geburten zu fördern und das Bevölkerungswachstum auf einem nachhaltigen Niveau zu halten«. Die Türkei weist unter den 38 OECD-Ländern die höchste Rate an Kaiserschnittgeburten auf, wie aus den aktuellsten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2021 hervorgeht. Laut der Datensammlung »World Population Review« wurden 584 von 1.000 Lebendgeburten in der Türkei per Kaiserschnitt vorgenommen. (AFP/dpa/jW)