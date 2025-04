Aus dem Wochenbett nach Haiti abgeschoben

Santo Domingo. Die Dominikanische Republik geht nun auch in Geburtskliniken gegen Frauen aus dem Nachbarland Haiti vor. Allein am ersten Tag der neuen Maßnahme wurden am Dienstag 48 Schwangere, 39 frisch entbundene Frauen und 48 Kinder, darunter Neugeborene, in staatlichen Krankenhäusern festgenommen und in ihr Heimatland abgeschoben, wie die Einwanderungsbehörde mitteilte. Vor gut zwei Wochen hatte der rechte Präsident Luis Abinader weitere Maßnahmen gegen die vor Gewalt in ihrem Heimatland Fliehenden angekündigt. So sind nun in 33 Krankenhäusern Beamte der Einwanderungsbehörde ständig stationiert. (dpa/jW)