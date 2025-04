Berlin: Anklage nach Angriff auf SPD-Stand

Berlin. Nach einem Angriff auf SPD-Mitglieder in Berlin wurde Anklage gegen vier junge Männer erhoben. Den Beschuldigten zwischen 17 und 20 Jahren wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie seien einer gewaltbereiten und extrem rechten Jugendszene zuzuordnen. Am 14. Dezember 2024 waren sie nach Berlin gereist, um an einer rechten Demonstration teilzunehmen. An einem Wahlkampfstand der SPD kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei SPDler zu Boden gingen. Auf einen von ihnen traten die Angreifer ein. (AFP/jW)