BSW: Schütz verzichtet auf Kandidatur

Erfurt. Der Kovorsitzende des Thüringer BSW, Steffen Schütz, hat seine erneute Kandidatur zurückgezogen. Schütz sagte dem MDR am Donnerstag, er werde sich beim Landesparteitag am Sonnabend nicht zur Wahl stellen, sondern sich auf sein Amt als Landesminister für Digitales konzentrieren. Kolandeschefin Katja Wolf will dagegen auf dem Parteitag erneut antreten. Für Schütz werde sich Gernot Süßmuth um den Koparteivorsitz in Thüringern bewerben, sagte ein BSW-Sprecher der dpa. Der Musiker Süßmuth war einer der Thüringer BSW-Bundestagskandidaten. Auch die Thüringer Abgeordnete Anke Wirsing will für den Parteivorsitz kandidieren. (dpa/jW)