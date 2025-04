Werner Lorant verstorben

Wasserburg am Inn. Werner Lorant ist tot. Der Trainer starb bereits am Ostersonntag nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Wasserburg am Inn. Lorant wurde 76 Jahre alt. Das teilte der TSV 1860 München mit, der Verein, mit dem Lorant die größten Zeiten als Trainer erlebt hatte, etwa den Durchmarsch in der Bundesliga. Nachruf folgt. (dpa/jW)