DB-Krise könnte noch Jahre andauern

Berlin. Unpünktliche Züge und marodes Schienennetz: Die Deutsche Bahn (DB) steckt in einer Krise, die laut Union und SPD noch einige Jahre andauern dürfte. »Es wird noch Zeit in Anspruch nehmen, bis die Bahn deutlich zuverlässiger und mit mehr Kapazitäten auf der Schiene unterwegs sein wird«, sagte Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, gegenüber dpa am Dienstag. Die Generalsanierung, die die vorige Bundesregierung eingleitet hat, könnte sich zudem verzögern, wie The Pioneer gleichentags nach Einsicht in interne DB-Dokumente berichtete. Der Konzern bestätigte das nicht. (dpa/jW)