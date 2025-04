Regierung will Prognose für Wirtschaft senken

Berlin. Die geschäftsführende Bundesregierung will erneut ihre Konjunkturprognose senken. Wie das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, erwartet sie im laufenden Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte dies laut dpa nicht kommentieren. Nach zwei Rezessionsjahren bahnt sich nun das dritte an. Wirtschaftsminister Robert Habeck wird die Frühjahrsprojektion am Donnerstag vorstellen. Erst im Januar hatte er bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichts die Wachstumserwartungen für 2025 auf 0,3 Prozent nach unten geschraubt. Im vergangenen Herbst hatte das Kabinett noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent prognostiziert. Für das Jahr 2026 erwartet die Bundesregierung laut Handelsblatt nur noch ein Wachstum von einem Prozent. Grund sei demnach der Handelskrieg der USA. (dpa/jW)