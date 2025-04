Bundesumweltministerium: Endlager »Konrad« nicht gefährdet

Julian Stratenschulte/dpa Protest in Salzgitter mit Atommüllsurrogaten (19.12.2023)

Berlin. Das Bundesumweltministerium sieht die Einlagerung von radioaktiven Stoffen im Schacht »Konrad« in Salzgitter trotz Hürden bei der Genehmigung nicht als gefährdet an. »Im Moment wird das Endlager ›Konrad‹ fertiggestellt und die Inbetriebnahme vorbereitet«, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch auf Nachfrage. Mit Verweis auf wasserrechtliche Genehmigungshürden hatten BR und NDR zuvor angezweifelt, dass der Zeitplan für die Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Stoffen ab 2030 eingehalten werden kann. Verzögerungen seien nicht ausgeschlossen, gab das niedersächsische Umweltministerium zu, bekräftigte aber, dass der aktuelle Zeitplan weiter gelte. (dpa/jW)