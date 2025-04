Weniger Schnee im Himalaja

Islamabad. Die Schneedecke in der asiatischen Hindukusch-Himalaja-Region hat einem Bericht zufolge ein 23-Jahres-Tief erreicht. Dies stelle eine Bedrohung für fast zwei Milliarden Menschen dar, die für ihre Wasserversorgung auf Schmelzwasser angewiesen sind, warnten Wissenschaftler in einem am Montag veröffentlichten Bericht. (AFP/jW)