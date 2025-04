BRD: Kaum chinesische Automarken

Flensburg. In Deutschland gibt es nur sehr wenige Autos chinesischer Marken. Zum 1. Januar machten sie nur 0,1 bis 0,2 Prozent des Pkw-Bestands in der BRD aus, wie eine am Sonnabend veröffentlichte dpa-Auswertung von Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ergab. Und auch bei den Neuzulassungen spielen sie bisher nur eine sehr geringe Rolle. In der vierteljährlichen Bestandsstatistik des KBA finden sich mit Stichtag 1. Januar 2025 genau 70.046 Autos, die sich chinesischen Marken »im engeren Sinne zuordnen lassen« – von insgesamt 49,3 Millionen Pkw in Deutschland. (dpa/jW)