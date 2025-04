Union will schnellen Wechsel an Bahn-Spitze

Berlin. Die Union drängt auf einen schnellen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bahn AG. »Das ist kein Projekt, das wir erst zum Ende der Legislaturperiode angreifen wollen. Vorstands- und Aufsichtsratsentscheidungen gehören an den Anfang«, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) am Sonnabend gegenüber dpa. »Wir sind als Mitglieder des Bundestags und Vertreter des Eigentümers nicht zufrieden mit dem, was Vorstand und Aufsichtsrat der Bahn in den letzten Jahren abgeliefert haben.« Der SZ sagte Lange zudem: »Der Bahnvorstand muss um ein Drittel verschlankt werden.« Derzeit besteht das Gremium aus acht Mitgliedern. (dpa/jW)