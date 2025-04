Hamburg: »Rot-Grün« vor Abschluss

Hamburg. Sieben Wochen nach der Bürgerschaftswahl stehen die Koalitionsverhandlungen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg kurz vor der Vollendung. Zwei Verhandlungstermine stehen am heutigen Dienstag und am Mittwoch noch im Kalender. Am Mittwoch wird mit der Verkündung der Einigung auf eine Neuauflage von »Rot-Grün« gerechnet. Stimmen dann noch die Parteitage von SPD und Grünen am kommenden Sonnabend beziehungsweise dem Montag darauf dem Vertragsentwurf zu, steht einer Unterzeichnung und der Wiederwahl Peter Tschentschers (SPD) zum Bürgermeister am 7. Mai im Landesparlament nichts mehr im Wege. (dpa/jW)