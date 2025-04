Wissenschaft: Alarm wegen Daten in den USA

Berlin. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen den Forschungssektor in den USA alarmiert die deutschen Wissenschaftsorganisationen: Sie fürchten um den Zugang zu in den USA gespeicherten Forschungsdaten. Angesichts der geopolitischen Spannungen »erscheint es zumindest kritisch, dass die Verantwortung für viele Datensysteme und -banken nicht in Europa beziehungsweise Deutschland liegt«, sagte eine Sprecherin der Fraunhofer-Gesellschaft am Donnerstag gegenüber Reuters. Der US-Regierung unliebsame Projekte seien potentiell bedroht, warnte auch der Digitalverband Bitkom. (Reuters/jW)