Russland: Taliban von Terrorliste gestrichen

Moskau. Das Oberste Gericht in Russland hat die in Afghanistan regierenden Taliban von der Terrorliste gestrichen. Das erklärte der Richter Oleg Nefjodow am Donnerstag nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS. Die Entscheidung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft. Der russische Generalstaatsanwalt hatte die Streichung von der Terrorliste im März nach mehreren Besuchen hochrangiger Taliban-Vertreter in Russland gefordert. Im Juli 2024 hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Taliban als »Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus« bezeichnet. Der symbolische Schritt kommt zwar nicht einer formellen Anerkennung der Regierung in Kabul gleich, zielt jedoch auf eine Verbesserung der Beziehungen ab. (AFP/jW)