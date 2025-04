Trump-Regierung droht Harvard-Uni

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat der Harvard-Universität gedroht, dass ihr das Privileg entzogen würde, »ausländische Studenten zu immatrikulieren«. Das erklärte das US-Heimatschutzministerium am Mittwoch abend (Ortszeit). Am Dienstag hatte Trump der Universität mit dem Entzug ihrer Steuervorteile und mit ihrer Einstufung als »politische Organisation« gedroht. Die Vorwürfe beziehen sich vor allem auf propalästinensische Demonstrationen an Unis. Im März verkündete das US-Bildungsministerium deshalb die Überprüfung der staatlichen Unterstützung für 60 Universitäten und Hochschulen. Bisher weigert sich Harvards Leitung, Diversitätsabteilungen zu schließen und die Einwanderungsbehörde beim Durchleuchten der Studenten zu unterstützen. (AFP/jW)