Gastrosteuersenkung senkt Preise nicht

Berlin. Die von Union und SPD geplante Mehrwertsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent hat nicht zwingend niedrigere Preise für Gäste zur Folge. »Wie die Wirte auf die Mehrwertsteuersenkung reagieren und ob und in welchem Umfang sie ihre Preise anpassen können, wird maßgeblich von der Kostenentwicklung abhängig sein«, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, Ingrid Hartges, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Viele Betriebe würden bereits mit dem Rücken zur Wand stehen, drohten 2025 Verlust zu machen. (dpa/jW)