Weniger fühlen sich für Klima verantwortlich

Hamburg. 53 Prozent der Deutschen sehen sich im Kampf gegen den Klimawandel selbst in der Verantwortung. Vor vier Jahren seien dies noch 69 Prozent gewesen, teilte das Marktforschungsinstitut Ipsos am Donnerstag mit. Obwohl Europa sich laut jüngster Klimadaten am schnellsten erwärme, verorte die Mehrheit das Problem demnach eher im Ausland. Ferner ergab die Befragung, dass rund ein Viertel der Deutschen (27 Prozent) die Klimaforschung anzweifle, also Wissenslücken habe, und dass fast jeder zweite (45 Prozent) sich von der Bundesregierung im Stich gelassen fühle, wenn diese das Klima nicht schütze. (dpa/jW)