Frei kündigt Einschnitte im Sozialsystem an

Berlin. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frei (CDU), hat für die kommenden Jahre Einschnitte im sozialen Sicherungssystem angekündigt. »Gesundheit, Pflege und Rente, das sind die großen Herausforderungen. Da werden auch unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen«, sagte er dem Portal Table Briefings am Freitag. Der demographische Wandel erfordere »eine veränderte Prioritätensetzung«. Wenn die Ausgaben für Verteidigung erhöht würden, gehe das zwangsläufig auf Kosten anderer Aufgaben. »Das kann ja gar nicht anders möglich sein«, so Frei. »Wir sollten den Menschen nicht Sand in die Augen streuen.« (AFP/jW)