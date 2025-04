China weist ukrainische Vorwürfe zurück

Beijing. China hat Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij über angebliche Waffenlieferungen an Russland zurückgewiesen. Die Volksrepublik lehne unzutreffende Anschuldigungen und politische Manipulation ab, sagte Außenamtssprecher Lin Jian am Freitag in Beijing. China habe keiner der beiden Konfliktparteien jemals tödliche Waffen geliefert. Zudem würden jene Güter, die zivil als auch militärisch genutzt werden können, streng kontrolliert. Selenskij wollte konkrete Details zu seinen Anschuldigungen in der kommenden Woche vorlegen. (dpa/jW)