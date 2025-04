Eine Million Afghanen aus Pakistan ausgewiesen

Islamabad. Im Rahmen der großangelegten Abschiebekampagne Pakistans sind mittlerweile eine Million Flüchtlinge nach Afghanistan zurückgekehrt. Das haben Behörden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad der Deutschen Presseagentur mitgeteilt, wie diese am Freitag berichtete. Die Abschiebungen hatten Ende 2023 begonnen. Der Großteil habe das Land unter dem Druck der drohenden Abschiebungen eigenständig verlassen, hieß es von den Behörden weiter. Die Rothalbmondgesellschaft warnt vor einer Verschärfung der humanitären Krise in Afghanistan. Viele der Flüchtlinge hätten ihren Besitz und ihren Lebensunterhalt in Pakistan zurückgelassen. Nicht wenige der nun das Land verlassenden Afghanen wurden in Pakistan geboren und kennen das Land ihrer Eltern nicht. Langfristig plant die Regierung in Islamabad die Abschiebung von drei Millionen Afghanen. (dpa/jW)