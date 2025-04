Meta trainiert KI mit Daten seiner Nutzer

Menlo Park. Der Internetkonzern Meta wird seine künstliche Intelligenz (KI) auch in der EU mit öffentlichen Beiträgen erwachsener Nutzer trainieren. Die Entscheidung des EU-Datenschutzausschusses von Dezember liefere dafür die rechtliche Grundlage, argumentierte der Konzern am Dienstag. Im Sommer 2024 hatte er den Start seiner KI-Software »Meta AI« in der EU noch verschoben. Die KI werde durch Lokalisierung besser auf die Bedürfnisse hiesiger Nutzer eingehen, so Meta. Private Daten würden nicht zum Training verwendet. Der Nutzung könne widersprochen werden. (dpa/jW)