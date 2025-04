Keine Haft nach Angriff auf Muslime

München. Wegen eines Messerangriffs auf zwei Muslime in München muss ein 41jähriger Mann für unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik. Das Landgericht München I kam am Dienstag zu dem Schluss, dass der Mann im Juli 2024 in einer Einkaufsstraße im Münchner Stadtteil Pasing auf die beiden Opfer losgegangen war. Weil er an einer psychischen Krankheit leide, die ihn bei der Tat gesteuert habe, stufte ihn das Gericht als schuldunfähig ein. Der Mann stand wegen versuchen Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Der Täter sei aufgrund einer paranoiden Schizophrenie von dem Gedanken beherrscht gewesen, Deutschland müsse von Muslimen befreit werden. (dpa/jW)