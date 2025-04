SPD-Mitgliederentscheid gestartet

Berlin. Die SPD-Politikerin Manuela Schwesig hat bei den Parteimitgliedern für Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union geworben. »Ich muss sagen, da ist mehr drin, als ich am Anfang für möglich gehalten hätte«, sagte die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin«. Seit Dienstag morgen können die 358.322 Parteimitglieder der SPD darüber abstimmen, ob der Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abgeschlossen werden soll. Laut einem Parteisprecher begann die Abstimmung um acht Uhr. Sie läuft bis zum 29. April. Kritik an dem Koalitionsvertrag gibt es insbesondere aus der Jugendorganisation der SPD, die erklärte, den Vertrag ablehnen zu wollen. (AFP/jW)