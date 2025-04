Westsahara: UN-Beauftragter sieht Lösung

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag eine Klausurtagung abgehalten, um die Lage in der Westsahara zu erörtern, von der große Teile seit 1975 von Marokko besetzt sind. Der Leiter des UN-Blauhelmeinsatzes Minurso, Alexander Iwanko, beklagte sich vor dem höchsten Weltgremium unter anderem über verspätet eintreffende Finanzmittel. Der UN-Gesandte Staffan de Mistura stellte laut AFP in Aussicht, dass »die nächsten drei Monate die Gelegenheit bieten werden, eine regionale Deeskalation und auch einen neu belebten Fahrplan zur Lösung des Westsaharakonflikts hervorzubringen«. (AFP/jW)Siehe auch Seite 6