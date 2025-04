Ukraine: Selenskij entlässt Gouverneur

Sumi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Dienstag die Entlassung des Gouverneurs von Sumi, Wolodimir Artjuch, veranlasst. Artjuch hatte am Montag ukrainischen Medien zufolge eingeräumt, dass zur Zeit eines russischen Raketenangriffs auf Sumi mit zahlreichen Toten eine Ordensverleihung an Soldaten stattgefunden hat, die offensichtlich das Ziel der Attacke war. Chinas Regierung erklärte am Dienstag, dass sie ihre Staatsbürger immer wieder ermahnt habe, sich vom Ukraine-Konflikt fernzuhalten. Kiew hatte am Montag zwei angebliche chinesische Kriegsgefangene öffentlich präsentiert. (dpa/AFP/jW)