Osterhörspielplan

United Archives/imago »Herr Gott, nimm mich; verschon’ die andern!« – Verfilmung von Storms »Der Schimmelreiter« von 1934

Hier sind 28 Stücke für die Eiertage, zum Ausschneiden und an den Kühlschrank kleben:

Fr., 8.05 Uhr, Radio 3: »Als nicht nur Opas Knie verschwand« von Sabine Ludwig, Kinderhörspiel (RBB 2016). 15.05 Uhr, Bayern 2: »Europa, halbnah« von Eva Meyer und Eran Schaerf; vier emigrierte Ägypter koptischer, jüdischer und muslimischer Herkunft zocken im Kaffeehaus Domino (BR 2024). 19.04 Uhr, WDR 5: »Die Räuberschule (1/3)« von Gudrun Pausewang; Jule darbt in Müffelhausen, wo der Hund verreckt (WDR 2013).

Sa., 14 Uhr, Ö 1: »Die Matthäus-Passion« von Johann Sebastian Bach, hier ohne Bachs Musik und mit Peter Simonischek als Matthäus (ORF 2020). 17.04 Uhr, WDR 5: »Mord ohne Gewalt« von Rae Shirley; Full-Service-Krimi mit Ehebruch, Erpressung und Gemeuchel (WDR 1984). 19.04 Uhr, WDR 3: »Saturn. Ein Alligator klagt an« von David Zane Mairowitz und Małgorzata Zerwe; eine gefährliche Sache, das Vieh hat Beziehungen in den Kreml (WDR 2023). 19.04 Uhr, SWR Kultur: »Liebe Mutter, es geht mir gut …« von Margaret Millar; die Tochter lügt, und sie läuft Amok (SWR 2016). 19.04 Uhr, WDR 5: »Die Räuberschule (2/3)«. 20 Uhr, SRF 2 Kultur: »Was glauben« von Bettie I. Alfred, »ein offener Versuch mit annähernd Überzeugten, ins Schwanken zu geraten« (Balkonstudios 2025, Ursendung). 20.05 Uhr, DLF: »Das große Heft« von Ágota Kristóf; zwei zehnjährige Buben werden vom Kriegselend und der eigenen Großmutter misshandelt (DLF, HR, SRF 2021). 23.03 Uhr, SWR Kultur: »Der Großinquisitor« von Björn SC Deigner, frei nach Dostojewskis gleichnamigem Text aus dem Roman »Die Brüder Karamasow« (SWR 2021).

So., 7.05 Uhr, Radio 3: »Geschichten aus Saponien (3/7)« von Heidi Knetsch und Stefan Richwien, gelesen von Boris Aljinovic; niemand weiß, wo dieses Saponien liegt, aber jeder, dass die Saponier alle irre sind. 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Mademoiselle Molière (1/2)« von Jean Anouilh (HR 1961). 14.04 Uhr, SWR Kultur: »Die Chroniken von Narnia: Der silberne Sessel (1/2)« von C. S. Lewis, vorletzter Band, frisch aufgenommen (SWR, NDR 2025, Ursendung). 15.05 Uhr, Bayern 2: »30. April 1945 (1/2)« von Alexander Kluge; Untertitel: »Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann« (BR 2015). 16.05 Uhr, Radio 3: »Der Schimmelreiter (1/2)« von Theodor Storm (Rundfunk der DDR 1985). 17.04 Uhr, SR 2 Kultur: »Der Drache« von Jewgeni Schwarz; frühe westdeutsche Hörspielfassung (SR 1963). 19.04 Uhr, WDR 5: »Die Räuberschule (3/3)«.

Mo., 7.05 Uhr, Radio 3: »Geschichten aus Saponien (4/7)«. 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Räuberessen« von Frauke Angel; die Kinderfunker haben einen Räuberfimmel (DLF Kultur 2025, Ursendung). 10.05 Uhr, Ö 1: »Die Affäre Finaly. Entführt im Auftrag des Vatikan«; dokumentarisches Hörspiel von Georg Renöckl (DLF, ORF 2024). 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Mademoiselle Molière (2/2)«. 14.04 Uhr, SWR Kultur: »Die Chroniken von Narnia: Der silberne Sessel (2/2)«. 15.05 Uhr, Bayern 2: »30. April 1945 (2/2)«. 16.05 Uhr, Radio 3: »Der Schimmelreiter (2/2)«. 18.30 Uhr, DLF Kultur:»Dschinns (1/2)« von Fatma Aydemir, inszeniert nach der Theaterfassung von Selen Kara (NDR 2024). 20.03 Uhr, WDR 5: »Die Herrin von Wildfell Hall« von Anne Brontë, komplett gelesen von Regina Münch und Dominik Freiberger. Mo., 20.04 Uhr, MDR Kultur: »Warum hast du es so eilig, Odysseus« von Antonio Gala; in den Hauptrollen Otto Mellies, Corinna Harfouch und Karin Gregorek (Rundfunk der DDR 1987).

Die Radiokolumne wünscht dem Leser und den Kollegen relaxte Feiertage.