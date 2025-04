Israel: Rakete aus Jemen abgefangen

Tel Aviv. Laut einer Mitteilung des israelischen Militärs hat die Luftabwehr am Sonntag abend erneut eine aus dem Jemen abgeschossene Rakete abgefangen. Jemens Ansarollah-Regierung erklärte dazu, sie habe ballistische Raketen auf eine Militärbasis in der israelischen Hafenstadt Aschdod und auf den internationalen Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv abgefeuert. Zuvor seien bei Angriffen der USA am Sonntag fünf Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Ansarollah wollen mit ihren Angriffen ein Ende des Gazakriegs erreichen, die USA haben ihnen dafür mit der Vernichtung gedroht. (Reuters/AFP/jW)