Syrische Miliz schließt sich Armee an

Damaskus. Gut vier Monate nach dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad hat eine der stärksten bewaffneten Gruppen im Süden Syriens ihre Auflösung und Eingliederung in die Armee angekündigt. Der Sprecher der in der Provinz Deraa aktiven »Achten Brigade«, Mohammed Al-Hurani, erklärte am Sonntag, »Mitglieder, Soldaten und Offiziere« gäben »die Auflösung dieser Formation und die Übergabe all ihrer militärischen und personellen Kapazitäten an das Verteidigungsministerium« bekannt. Im März hatte bereits die autonome Verwaltung im Norden Syriens angekündigt, sich der Zentralregierung anschließen zu wollen. (AFP/jW)