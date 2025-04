Höhere Erzeugerpreise in der Landwirtschaft

Wiesbaden. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Februar 2025 um 2,6 Prozent höher als im Februar 2024 und 1,5 Prozent höher als im Januar 2025. Im Januar 2025 hatte die Veränderungsrate zum Vorjahresmonat bei plus 2,2 Prozent gelegen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Seit einer Weile zeichne sich bei den Preisen im Vergleich zum Vorjahresmonat für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung ein gegenläufiger Trend ab. So seien diese im Februar 2024 für pflanzliche Erzeugnisse gesunken (3,2 Prozent), jene für tierische Erzeugnisse hingegen gestiegen (6,6 Prozent). (jW)