Angreifer von vier Schüssen getroffen

Berlin. Nach der tödlichen Messerattacke in einer Berliner U-Bahn am Sonnabend ist der Angreifer von vier Polizeikugeln getroffen worden. Das hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag die Obduktion des 43jährigen Syrers ergeben, der infolge der Verletzungen starb. Zwei Schüsse haben den Mann in Kniehöhe getroffen, jeweils einer am Oberkörper und Hals, wie ein Sprecher sagte. Bislang war von drei Schüssen die Rede. Der Syrer hatte zuvor einen 29jährigen mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt. Die Männer sollen in der U-Bahn »binnen Sekunden« aneinandergeraten sein, hieß es. (dpa/jW)